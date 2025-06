La speranza è quella di non vedere più i rifiuti abbandonati non lontano dalla marina. Il Comune di San Vero Milis è al lavoro per riaprire l'ecocentro comunale presente a Putzu Idu, chiuso e inutilizzato da diversi anni. Per questo ha stanziato 20mila euro, risorse che serviranno per rimettere in sesto la struttura.

Come si legge nella delibera con la quale vengono date le indicazioni all'Ufficio Tecnico, settore Manutenzioni Ambiente e Servizio idrico Integrato, approvata appunto per la riapertura dell'impianto e firmata dal sindaco Luigi Tedeschi e il segretario comunale Alessandro Murana, «la riapertura dell'ecocentro di Putzu Idu risulta necessaria per la corretta gestione dei rifiuti, per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e la riduzione dell'abbandono dei rifiuti».

Gli operai a breve saranno al lavoro anche per l'installazione di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche che possono entrare in contatto con sostanze inquinanti presenti nel centro. In modo da separarle prima del convogliamento in fognatura. Ora non rimane che attendere la riattivazione dell'impianto. Da quando è chiuso in tanti abbandonano, nel piazzale di fronte, di tutto e di più.

