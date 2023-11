Ancora cambi per gli Ascot. Come fa sapere la Asl di Oristano, il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di San Vero Milis, in via Santa Barbara 13, sarà anticipato da venerdì 10 novembre a martedì 7 novembre dalle 8,30 alle 13,30, e sarà ancora anticipato da mercoledì 15 novembre a martedì 14 novembre dalle 8,30 alle 13,30.

Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia. Gli Ascot, in provincia in tutto 24, sono ad Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it

