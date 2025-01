Qualcuno la notte scorsa ha sfondato la porta dove all'interno si trova il serbatoio idrico di Capo Mannu, impossibile però sapere cosa sia successo dopo. Ecco perché, per precauzione, il Comune di San Vero Milis ha deciso di vietare l'utilizzo della risorsa idrica per uso potabile in tutte le borgate marine.

Quindi a Sa Rocca Tunda, Putzu Idu, Mandriola e Su Pallosu. Il Comune ha comunicato l'accaduto attraverso il sito istituzionale e la pagina Facebook.

«Il ripristino dell'uso potabile verrà comunicato con ulteriore avviso a seguito dell'acquisizione degli esiti sulle analisi delle acque - ha scritto il geometra del Comune Raimondo Manca - Chiediamo scusa per il disagio». Diversi i commenti sui social. «Purtroppo ci sono persone che non sanno fare altro che sfogarsi facendo del male altri», scrive una cittadina.

L'assessore all'Agricoltura Arturo Carta invece non fa tanti giri di parole: «Si tratta sicuramente di una bravata - dice - Il motivo? Impossibile capirlo. Forse qualcuno è troppo annoiato. Ci dispiace creare disagi ai cittadini che abitano nelle borgate anche in inverno Ma per precauzione abbiamo preferito avvisare la popolazione. Non si sa del resto se nel serbatoio è andato finire qualche sostanza. Dell'atto vandalico siamo stati avvisati da un cittadino che ogni giorno passa da quelle parti».

© Riproduzione riservata