C’è l’ennesima variazione dell’Ascot. La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio” fanno sapere che l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di San Vero Milis, in via Santa Barbara 13, domani, venerdì 28 giugno, non sarà operativo a causa della mancanza del medico.

Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia. In provincia continua dunque l'emergenza sanitaria, tra medici di base assenti e guardia medica di Oristano aperta solo un giorno alla settimana.

