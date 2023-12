Il Comune di San Vero Milis mette in vendita la legna presente nelle zone boschive del territorio comunale località Su Pardu. Il prezzo unico di vendita è di 2,50 al quintale.

Possono partecipare tutti i cittadini di San Vero Milis. Il Comune fa sapere che per ogni domanda verranno assegnati massimo 100 quintali di legna da ardere di eucaliptus. Ma anche che è assolutamente vietato farne commercio. Per ottenere il legnatico è necessario non essere titolari di ditta di utilizzazioni boschive.

Le domande, sottoscritte da uno dei componenti del nucleo familiare, dovranno pervenire entro le 14 del 15 gennaio all'Ufficio Protocollo del Comune. A tutti gli assegnatari verrà data comunicazione scritta dell’avvenuta assegnazione della legna e delle modalità di utilizzazione. Successivamente avverrà la consegna dei lotti per il taglio della legna da ardere. L’amministrazione si avvarrà della collaborazione della compagnia barracellare.

