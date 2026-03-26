Nessun braccio di ferro tra normativa e organizzatori. Come è accaduto invece per la Sartiglia. I cavalieri che parteciperanno a "Sa cursa de sa loriga", in programma il prossimo 11 aprile a San Vero Milis, e alle pariglie Palmaresi, in calendario invece il 26 aprile a Palmas Arborea, dovranno obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione individuale per il capo e per il corpo, conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, per ridurre il rischio di infortuni nel corso delle esibizioni. Lo ha riferito questa mattina il prefetto, Salvatore Angieri, che ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicata alla definizione del quadro delle misure di sicurezza da adottare in occasione delle due manifestazioni.

Nel corso dell'incontro sono state esaminate le misure tecniche e organizzative relative ai profili di safety e security, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni introdotte dal cosiddetto “decreto Abodi” in materia di sicurezza, salute e benessere dei cavalieri e degli animali coinvolti in tali manifestazioni. In proposito, è stato richiamato l'obbligo per i cavalieri di indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

Ma è stata ribadita la necessità del rigoroso rispetto delle disposizioni anche sotto il profilo della tutela e del benessere degli equidi, con specifico riferimento alle condizioni di impiego, ai controlli veterinari, all'idoneità dei percorsi e alle misure volte a prevenire situazioni di stress o pericolo per gli animali. E a riguardo nessuna polemica. I referenti dei comitati organizzatori hanno riferito che i cavalieri utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente e che sono in corso tutte le procedure relative alle visite e alle verifiche sanitarie sui cavalli. Sono stato, inoltre, esaminate le misure sanitarie, definite in stretta sinergia con Areus, al fine di assicurare un adeguato sistema di assistenza e di pronto intervento a favore dei partecipanti e del pubblico atteso. Al termine della riunione, il Prefetto ha espresso apprezzamento per la proficua collaborazione istituzionale e per la piena condivisione delle regole poste a tutela della sicurezza, auspicando il regolare svolgimento delle manifestazioni nel rispetto delle tradizioni locali e delle vigenti disposizioni.

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