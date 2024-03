Cambiano ancora gli orari degli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità per i pazienti rimasti senza medico. Quello di Bauladu, in via Antonio Gramsci 3, non sarà operativo domani mercoledì 20 marzo. Dunque l’ambulatorio rimarrà chiuso.

Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Bauladu, Milis e Tramatza. Ma non solo. Da lunedì prossimo, 25 marzo, cambiano gli orari anche all'Ascot di San Vero Milis, in via Santa Barbara 13: il medico sarà presente il lunedì dalle 8 alle 13 e il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di San Vero Milis, Narbolia e Zeddiani. Sono in tutto 25 gli Ascot nella provincia di Oristano. I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali

