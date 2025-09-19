Spegnendo un incendio, hanno trovato una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano.

La scoperta è del personale del Corpo Forestale della Stazione di Marrubiu, è avvenuta in un’area impervia e difficile da raggiungere.

Invece di intervenire subito, gli agenti si sono appostati in zona fino al mattino del 12 settembre scorso, quando hanno colto in flagranza un sessantenne del posto che si era recato ad innaffiare e concimare la piantagione.

Una quarantina le piante sequestrate, nella perquisizione a casa dell’uomo sono state trovate infiorescenze di cannabis essiccate e pronte all’uso e un fucile da caccia calibro 16 detenuto illegalmente.

Il sessantenne è stato arrestato e nell’udienza di convalida è stato disposto l’obbligo di dimora, con limitazioni orarie agli spostamenti e obbligo di firma.

