Dopo tanti anni di silenzio a San Nicolò d'Arcidano ritorna il Carnevale.

La grande sfilata è in programma sabato primo marzo: la regia dell'evento è del gruppo "The Crazy Carnivale”, che si è cimentato nella realizzazione di un grande carro allegorico. La partenza è alle 17. Si parte da piazza Eleonora d'Arborea per poi proseguire lungo le vie Argiolas, Rinascita, Segni, Repubblica e Cagliari fino alla piazza Libertà, con festeggiamenti e dj Set.

«Non possiamo che ringraziare le ragazze e i ragazzi del gruppo promotore, guidati dal presidente Andrea Camedda e dai suoi collaboratori per questa bellissima iniziativa che dà lustro al nostro paese - commenta il sindaco Davide Fanari - e vista la complessità e la dispendiosità dell'evento, nonché la sua importanza in termini di aggregazione sociale, come amministrazione abbiamo voluto sostenere e patrocinare gran parte dell'iniziativa con un contributo di 5mila euro e con tutto il sostegno burocratico necessario, con l'auspicio che possa essere un punto di partenza».

Alla sfilata parteciperanno diversi carri dei paesi limitrofi. Sarà presente il gruppo Galaxy di Marrubiu, il gruppo El Dorado di Sardara, il New Storpions di Terralba e La Goccia Avis di Marrubiu.

