Ciò che il maltempo ha causato nelle campagne dell'Oristanese è ancora evidente. Ieri l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta, insieme ai consiglieri regionali Antonio Solinas, Alessandro Solinas ed Emanuele Cera, ha effettuato un sopralluogo nelle campagne colpite dalla tromba d'aria che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni alle aziende agricole, in particolare nei territori di San Nicolò d'Arcidano, Terralba e dei comuni limitrofi.

Al sopralluogo ha partecipato anche il presidente provinciale di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias, che ha illustrato la situazione critica delle aziende colpite, molte delle quali hanno subito la distruzione di serre, impianti e coltivazioni.

“Abbiamo voluto essere presenti per constatare l'entità dei danni e ascoltare le difficoltà degli agricoltori - sottolinea l'assessore Gianfranco Satta - La Regione è direttamente al lavoro per fornire risposte rapide e concrete alle imprese agricole, attraverso una ricognizione immediata dei danni e l'attivazione di interventi di sostegno e ripristino”.

La Regione Sardegna ha confermato la volontà di dare «risposte tempestive e misure efficaci per sostenere le aziende agricole colpite e rafforzare la capacità del settore di affrontare gli effetti sempre più frequenti degli eventi climatici estremi».

