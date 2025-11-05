Ci saranno due “anziani” illustri: il celebre cabarettista Benito Urgu e l’attore Ignazio Giuseppe Loi, protagonista del film “La vita va così”, che racconta con grande intensità la storia vera di Ovidio Marras. A San Nicolò d’Arcidano torna la “Giornata dell’Anziano”. L’appuntamento è per venerdì 7 novembre. L’evento è promosso dall’amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Auser locale, la Scuola Alberghiera di Nuraxinieddu e l’Orto di Eleonora. «Quest’anno – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Emanuele Cera – abbiamo voluto riproporre l’evento con alcune piacevoli novità come i due ospiti d’eccezione”. La giornata prenderà il via alle 10 con la Santa Messa in memoria degli anziani del paese e degli arcidanesi caduti per la patria durante i due conflitti mondiali. A seguire si terrà la cerimonia per la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, quindi il pranzo comunitario presso la palestra comunale, accompagnato da momenti di intrattenimento musicale. «Per la nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Davide Fanari – la vicinanza agli anziani rappresenta un dovere e un atto di riconoscenza. Sono loro i custodi dei valori, della memoria e dell’identità della nostra comunità». «Con questa giornata vogliamo esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine nei loro confronti», conclude Cera.

© Riproduzione riservata