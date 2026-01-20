I vantaggi saranno diversi: non si sentiranno odori sgradevoli, le bollette per i proprietari delle case saranno meno alte, si ridurrà lo spazio di intervento ma diminuiranno anche i tempi di realizzazione. Non male per un progetto che tenta di decollare da troppi anni. L’impianto di fognario di San Giovanni non vedrà la luce nemmeno per l’estate 2026, ma il nuovo anno si apre con un'importante novità: l’impianto di depurazione nella borgata marina non verrà più realizzato.

I reflui, infatti, verranno convogliati in quello già esistente nella borgata di Funtana Meiga, a pochi chilometri di distanza. Sarà Abbanoa a gestirlo.

"È il risultato di una stretta collaborazione tra le parti per investire al meglio il finanziamento pubblico", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cabras, Enrico Girodano - Durante le riunioni tecniche sono state valutate le diverse soluzioni, poi descritte e analizzate in un documento di fattibilità tecnico-economica che ha suggerito la soluzione scelta”. Per l’impianto fognario che il Comune di Cabras ha iniziato a mettere in piedi nel 2018 grazie ai 2 milioni di euro finanziati dalla Regione ben 15 anni fa c'è l'ennesima modifica. “Questa volta però tratta sarà semplice - spiega Giordano - visto che il progetto comunque era già pronto. Poi verrà convocata una conferenza di servizi per ottenere tutti i pareri dei vari Enti tra cui la Soprintendenza. Poi verranno banditi i lavori. Per quanto riguarda l’importo, a disposizione ci sono 600 mila euro, sono quelli finanziati nel 2013 per l'impianto di depurazione. “Diciamo che anche se non verrà realizzato il depuratore - spiega Giordano - non sarà possibile risparmiare perché in 15 anni i prezzi ovviamente sono più che raddoppiati, ma menomale che i soldi ci sono”. Al posto dell'impianto di depurazione verranno installate delle pompe che spingeranno i reflui provenienti dalle case della borgata direttamente all'impianto di Funtana Meiga, passando per la provinciale.

"Ci saranno dei tagli stradali con scavi non profondi per installare le tubature - spiega l’assessore - dal punto in cui verranno installate le pompe, nella parte bassa della borgata, fino al depuratore di Funtana Meiga. Tutto sarà messo nero su bianco nel progetto”. Giordano parla di efficientamento dei costi di gestione: "Gestire un impianto di depurazione non è come gestirne due, ecco perchè ci saranno risparmi notevoli per tutti".

