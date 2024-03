Incontro tra l’Amministrazione comunale di Samugheo e i tecnici della Provincia per verificare gli ultimi dettagli del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione della provinciale 33, che collega Samugheo ad Allai e sino al limite di provincia, per la quale sono stati concessi 500mila euro al Comune. Denari ai quali andranno ad aggiungersene altri 810 mila grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Provincia dal Ministero delle Infrastrutture.

«Ci riteniamo soddisfatti per i risultati ottenuti in collaborazione con la Provincia, consapevoli che c'è ancora tanto da fare per la viabilità nei nostri territori, per troppo tempo trascurata. Lo dimostra l'ennesimo crollo sulla provinciale 71, che comporta gravi disagi non solo per gli abitanti di Samugheo e Busachi ma per l'intero territorio, sia per tutti coloro che percorrono quella tratta per motivi di lavoro o personali, sia per molte aziende che lavorano in questa zona: subiranno un grave danno economico, in quanto non esiste un percorso alternativo», afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Urru. E aggiunge: «Auspichiamo che tutti i consiglieri neoeletti nei nostri territori in regione sia in maggioranza che in opposizione portino all'attenzione del Consiglio regionale i bisogni del Barigadu e di tutto l'Alto Oristanese».

Mercoledì i tecnici della Provincia e il progettista hanno effettuato anche un sopralluogo sulla provinciale 71 per valutare l’intervento più idoneo e rapido per ripristinare, in tempi ragionevoli, il traffico sulla strada.

