È il sindaco di Sedilo Salvatore Pes il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Prende il posto di Serafino Oppo, ex amministratore di Paulilatino, che ha traghettato l’aggregazione di Comuni dal 2020 ad oggi.

Nominata anche la Giunta che affiancherà Pes nel corso del mandato. Sua vice la sindaca di Ghilarza Eugenia Usai. Della Giunta fanno inoltre parte la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta, il collega di Soddì Francesco Mascia e il delegato del Comune di Paulilatino Giorgio Oppo.

“Un ringraziamento va prima di tutto al presidente uscente che, per ovvi motivi, non è stato possibile riconfermare. Tutti siamo molto soddisfatti della professionalità e qualità del suo lavoro. Se oggi l’Unione ha degli uffici operativi e strutturati è anche grazie a lui”, sottolinea Pes. Quindi aggiunge: “Ora ci sono diversi punti su cui apriremo una discussione con i vari assessorati regionali, ad esempio sullo sviluppo delle comunità energetiche e pensiamo di interessare al riguardo anche l’Unione dei Comuni del Barigadu. E poi c’è il discorso del contratto di lago di cui da poco abbiamo firmato la convenzione con la Regione, ma ci saranno a breve ulteriori sviluppi”.

Il neopresidente sottolinea: “C’è poi il discorso della nuova programmazione territoriale con una particolare attenzione alla valorizzazione dei siti archeologici a fini turistici considerato il grande patrimonio storico archeologico del nostro territorio. Cercheremo di lavorare in rete con tutti Comuni e di valorizzare anche le produzioni eno-gastronomiche ed artigianali del territorio, senza però trascurare agricoltura e allevamento con le tante tradizioni che possediamo”. Amministratori quindi al lavoro con tante attività da portare avanti.

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