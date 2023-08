Una giornata al mare con la Questura di Oristano. Questa mattina la marina di Arborea ha ospitato “Il poliziotto, un amico anche in mare”, iniziativa di sensibilizzazione sui possibili pericoli in acqua, con simulazioni di salvataggio e recupero oggetti pericolosi nei fondali.

«I cittadini e i turisti sono stati informati dei comportamenti da tenere e dei servizi svolti dagli agenti della polizia a supporto della popolazione – riporta il vicesindaco di Arborea Davide Rullo – Sono intervenuti gli artificieri della Questura di Cagliari, le squadre cinofile di Oristano ed è stato simulato un intervento con elicottero che doveva supportare un’operazione di salvataggio di un’imbarcazione in fiamme. Presenti anche gli atleti delle Fiamme oro, uno di quali è stato campione europeo di salvamento a mare e le moto d’acqua della Polizia».

L’evento si è tenuto sulla spiaggia della 26, all’altezza della torretta di salvamento a mare, di fronte all’ex colonia comunale, oggi sede dell’Unità operativa specializzata Forestas, del Centro ambientale e dell’Associazione nautica diportisti Arborea. «L’iniziativa non riguardava soltanto il mare: c’è stato anche un intervento relativo al corretto comportamento da adottare nel rispetto del Codice della strada. L’evento è stato molto sentito, in particolare da famiglie e bambini. L’hanno ritenuto di particolare importanza, anche a fronte delle ultime tragedie in mare», conclude Rullo.

