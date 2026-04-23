Tanca Regia si prepara ad accogliere il secondo fine settimana dedicato al salto ostacoli con un numero record di iscritti: sono infatti 280 quelli al via della 2ª tappa del Trofeo Asvi, in programma da venerdì a domenica nell’impianto di Abbasanta.

I binomi si confronteranno nelle diverse gare e specialità seguendo la suddivisione del Trofeo Asvi, organizzato dall’agenzia regionale di sviluppo e valorizzazione ippica per far crescere e migliorare i cavalli nati e allevati in Sardegna. Si va dagli esemplari di 4 anni a quelli di 5, 6 e 7 anni e oltre, col Gran Premio C140 a due manche, di scena domenica, riservato ai cavalli di almeno 8 anni. Si comincia venerdì alle 8.15 con i percorsi addestrativi; a seguire le tre gare a fasi consecutive delle categorie 130, 120 e 115. Sabato e domenica le altre competizioni, per un totale di 33 prove.

Da registrare invece nella 1ª tappa l’appassionante testa a testa nel Gran Premio a due manche tra gli unici due binomi che hanno fatto sempre percorso netto: alla fine, per poco più di un secondo e mezzo, ha prevalso Piero Pala sul grigio tedesco Zweitschrift davanti ad Antonio Meloni in sella a Vadir, che dal canto suo ha vinto la classifica per i cavalli di 8 anni e oltre del Trofeo Asvi.

Percorso netto nella C135 per 7 anni Asvi per Giovanni Carboni su Darezzo e nei 6 anni Asvi di Marco Arca in sella a Eldorado Blue; 10 gli ex equo con percorso netto nella categoria di precisione dei 5 anni Asvi e ben 23 i binomi che hanno chiuso senza errori il percorso per i 4 anni Asvi.

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