Ruinas, la Pro Loco in campo per Natale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Saranno due le iniziative organizzate dalla Pro loco di Ruinas in occasione del periodo di Natale: “Presepi in Bidda” e i “Mercatini di Natale”.
Per quanto riguarda il primo appuntamento, dal prossimo 8 dicembre e fino al 7 gennaio 2026, l’associazione intende coinvolgere la popolazione nella creazione di presepi; una preparazione che potrà avvenire dalla singole famiglie, ma anche assieme ai vicini di casa. Una volta preparate, le varie creazioni verranno inserite nella mappa dei presepi che verrà consegnata in occasione dei “Mercatini di Natale”. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro l’8 dicembre. I “Mercatini di Natale”, invece, sono in programma il 13 dicembre e si terranno nella piazza Nuova del paese, location adatta all’evento. Potranno partecipare alla manifestazione hobbisti, artigiani, produttori dell’ingegno a carattere creativo, ambulanti, possessori di partita Iva non ambulanti e venditori occasionali. Si potranno effettuare le iscrizioni entro il 9 dicembre, inviando una mail alla Pro loco (indirizzo ruinasproloco@gmail.com).