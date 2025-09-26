È in programma domenica 28 settembre, a Ruinas, la passeggiata ecologica “Sulla via de Sa Conca dei Jaccas”, organizzata dal Comitato San Giorgio 2026.

Per l’occasione, i partecipanti avranno la possibilità di riscoprire quelli che erano gli antichi sentieri che, un tempo, venivano percorsi dalle donne ruinesi per raggiungere il fiume e lavare i panni. Il programma prevede l’incontro di buon mattino, alle 8, dal campo sportivo comunale “Su Legau”. Alle 8.30 l’inizio delle iscrizioni, mentre alle 9 partirà la passeggiata, lunga circa 6 chilometri (di difficoltà moderata e con un dislivello di 280 metri circa), della durata di circa 2 ore e mezza; a questo proposito l’organizzazione consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Al termine della passeggiata il pranzo collettivo presso i locali comunali in località “Benas”.

