A Ruinas, come ormai da tradizione natalizia, ritorna domani “Cantendi me in is Presèpius de Bighinau”.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento natalizio curato dal Coro Polifonico “Ghentiana”. Inizierà alle 18.30 e rientra all’interno delle attività previste dal cartellone di eventi “Ruinas – Un paese da vivere fra Arte, Tradizione, Cultura, Ospitalità”, organizzato dal Comune, in collaborazione con le associazioni locali.

Sarà un concerto itinerante, per le vie del paese, accompagnato da 7 giovani suonatori di organetto e fisarmonica, in occasione della benedizione dei presepi presenti nei vari vicinati. Saranno 7 anche i vicinati percorsi: de “Argiolas de crèsia”, de “Crèsia”, de “Sa Scala Manna”, de “Tzia Muta”, “Is Argiolas de Nurachi”, “S’Arbutzu” e “Putzu Nou”. Il via è previsto dalla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire.

Un’occasione per far vivere alla comunità il clima natalizio per le vie del paese con i canti del coro e i suoni tradizionali dei giovani suonatori di organetto e fisarmonica.

