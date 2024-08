Aveva telefonato alla donna presentandosi come maresciallo dei carabinieri, riferendole che la figlia aveva appena investito un pedone e che per evitare spiacevoli conseguenze penali bisognava risarcire immediatamente la famiglia del ferito. È iniziata così l’ennesima “truffa del carabiniere” ai danni una donna, 84enne di Oristano, che spaventata ha subito sborsato circa 20mila euro per risolvere il problema. I fatti risalgono al 9 maggio scorso. Dopo la denuncia e le indagini, è stato arrestato a Castel Volturno (Caserta) dai militari, un 32enne.

La vittima, dopo aver capito di esser stata presa in giro, ha denunciato il tutto facendo partire le indagini dei carabinieri del capoluogo sardo. I militari hanno ricostruito il modus operandi del truffatore, che è riuscito a farsi consegnare monili in oro e il bancomat con il codice pin grazie a un complice, presentato come un “amico avvocato”.

Alla fine il 32enne e il complice, già identificato e destinatario di misura cautelare, sono riusciti ad intascare la somma. Il 32enne è tornato dopo la truffa nel Casertano, rifugiandosi a Castel Volturno, dove è stato rintracciato e posto agli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata