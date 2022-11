Un guasto alla linea elettrica sembra la causa più verosimile dell’incendio che poco prima di mezzanotte è divampato in un’abitazione di via Campanelli, nel quartiere residenziale di Sa Rodia a Oristano.

Grande paura per una donna che era in casa con il nipotino di 7 anni: i due sono stati subito soccorsi e poi trasferiti al San Martino per accertamenti e in via precauzionale. Hanno respirato monossido di carbonio ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

L’appartamento era pieno di fumo, mentre le fiamme sono divampate in una delle stanze da letto danneggiando la porta e gli arredi.

I Vigili del fuoco, dopo aver domato il rogo, hanno messo in sicurezza l'abitazione ed effettuato un accurato sopralluogo per individuare le cause dell’incendio. Sul posto anche il 118.

