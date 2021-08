"Il governo vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, ai sindaci, alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini che in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi. L'obiettivo di oggi è confermare che lo Stato c'è".

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, in visita oggi in provincia di Oristano, per incontrare i sindaci dei Comuni devastati dai roghi di questi giorni.

Ad accompagnare il titolare del Mipaaf, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde e il sottosegretario del ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana.

Cuglieri, Scano e Tresnuraghes, le prime tappe dei tre rappresentanti del Governo (tutti e tre del Movimento 5 Stelle). Quindi, a Sennariolo, l’incontro con gli altri primi cittadini, nel corso dell’assemblea convocata dall’Anci.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata