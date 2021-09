Ritorna, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza da Covid-19, l’appuntamento con il Festival Letterario “Raccontami tutto dal principio, per favore…”. La rassegna, organizzata dal Sistema Bibliotecario del Tirso Grighine, prevede una serie di incontri con autori. I paesi coinvolti saranno Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Zerfaliu. Gli autori che interverranno, invece, saranno Matteo Porru, Danilo Mallò, Eleonora Carta e Claudia Musio.

“Tutto ciò – commentano gli organizzatori – si può fare grazie al contributo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso Grighine, alla disponibilità degli autori, delle amministrazioni e dei responsabili di servizio dei diversi paesi e all’impegno incessante dei bibliotecari per dare al territorio sempre spunti nuovi per fare cultura e per conoscere autori emergenti del panorama letterario nostrano”.

La prima tappa della rassegna è in programma venerdì a Simaxis, in compagnia del giovanissimo e talentuoso autore Matteo Porru che dialogherà con la bibliotecaria Rossana Ortu del suo libro “Madre ombra”. La presentazione avverrà negli spazi del Comune, alle 18.30, in collaborazione con il “Publique Cafè” e nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

