«L’ho colpito per difendere mio padre».

Così ai carabinieri il 25enne arrestato per aver ferito gravemente un 42enne a Bosa ieri sera al culmine di una lite.

Il giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato l’arma ai carabinieri, è agli arresti domiciliari su disposizione del pm della Procura di Oristano. È difeso dall’avvocato del foro di Nuoro Vincenzo Contu.

«Ho avuto paura – ha spiegato il giovane -. Quell’uomo stava litigando furiosamente con mio padre e sono intervenuto per difenderlo, pensavo che mio padre potesse avere la peggio».

Il 42enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari, con assegnato un codice rosso: operato all’addome, non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline)

