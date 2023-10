La Polizia di Stato è intervenuta la scorsa notte nel centro storico di Oristano per una rissa che ha visto coinvolte diverse persone.

Gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, accorsi immediatamente sul posto a bordo della Volante, hanno individuato e denunciato due giovani di 25 anni.

I due sono stati trovati in possesso di un tirapugni, un pericoloso arnese metallico nel quale si infilano le dita per rendere il pugno molto più efficace ed estremamente offensivo, per il quale vige il divieto assoluto di porto.

Uno dei due, alla vista della pattuglia, ha cercato di nasconderlo passandolo all’amico, che l’ha messo in una fioriera.

La mossa non è sfuggita all'occhio attento degli agenti che hanno sequestrato l’arma e denunciato entrambi per il reato di porto illegale previsto dalla normativa sulle armi.

