«La Regione attiverà un tavolo tecnico per lo studio e l'individuazione delle migliori strategie operative per contenere l'emergenza da dissesto idrogeologico». Lo ha annunciato l'assessora all'Ambiente, Rosanna Laconi, intervenuta da remoto al vertice convocato dal prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, per fare il punto sulla gestione delle emergenze in provincia.

«Il recente evento alluvionale ha confermato la gravità del cambiamento climatico in atto, tale da richiedere un'attenta attività di monitoraggio sui punti più critici del territorio sotto il profilo del dissesto idrogeologico», ha detto il funzionario del governo che ha sollecitato «soluzioni tecniche permanenti al fine di precludere la circolazione nel sottopasso di Terralba in caso di forti precipitazioni».

L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sulla tenuta del sistema antincendio. «Confido nella sensibilità e nella responsabilità dei sindaci e di tutte le amministrazioni coinvolte», ha detto Angieri, «affinché sia predisposto in tempi congrui un piano operativo condiviso per la messa in sicurezza della pineta di Is Arenas».

Al tavolo hanno partecipato le massime autorità cittadine, oltre a diversi amministratori del territorio.

