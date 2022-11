Nell’Oristanese continua a piovere e i sindaci chiedono massima prudenza ma anche di non transitare in alcuni tratti considerati pericolosi. Il primo cittadino di Terralba Sandro Pili, considerata l’allerta rossa e la previsione di violente piogge sul territorio comunale, sconsiglia l’utilizzo del sottopasso ferroviario in località Narbonis per chi arriva a Terralba dalla strada statale 131 e per chi dal paese deve raggiungere la Carlo Felice.

«Abbiamo convocato il Coc dalle 16 di questo pomeriggio», spiega il vice sindaco Andrea Grussu, «per tutta la notte, a turno, la cittadina sarà sorvegliata da noi amministratori, da alcuni impiegati comunali, dai barracelli, dai volontari della Livas e dagli operai pronti a intervenire in caso di bisogno».

Il sindaco di Marrubiu Luca Corrias invece ha ordinato, a scopo precauzionale, l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del sottopassaggio ferroviario fra viale Matteotti e la circonvallazione che conduce alla Statale 126 sino alle 19 di domani, 22 novembre. Sia a Terralba che a Marrubiu le scuole di ogni grado domani resteranno chiuse.

A Cabras invece, nonostante il maltempo, per ora il sindaco Andrea Abis non ha ordinato la chiusura delle scuole: «Le piogge diminuiscono a partire da domattina alle 7», dice Abis, «Ho chiesto agli operai comunali una ricognizione alle prime luci del giorno per rilevare possibili inconvenienti».

