Paura sulla spiaggia di Pistis, nel Comune di Arbus.

Due sorelle stavano facendo un’escursione sportiva su tavole da Sup quando, per il forte vento di scirocco, hanno avuto difficoltà a uscire dall’acqua, risospinte al largo dalle correnti. Il padre si è accorto del problema delle figlie e si è gettato in mare per aiutarle.

Fortunatamente sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto di Oristano, a seguito di una segnalazione telefonica, che ha tratto in salvo tutti e tre con una motovedetta CP 893, ormai esausti e vicinissimi alla scogliera.

Sbarcati alla darsena del Porto Industriale di Oristano, stanno bene e hanno dichiarato di non aver bisogno di assistenza medica. Per tutti solo un grande spavento.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata