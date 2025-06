Ancora il nome del vincitore non c'è, ma è anche vero che ha partecipato al bando per gestire il crossodromo “Le Dune”, in località “Is Ariscas Burdas”, a Riola Sardo, solo il Motoclub Motor School guidato dal presidente Fulvio Maiorca. A comunicare l'indiscrezione è il sindaco Lorenzo Pinna: “Il segretario comunale Sandro Murana, che si occupa della pratica, è al lavoro per chiudere la gara”.

I requisiti per partecipare al bando erano rigidi: uno fra tutti aver organizzato almeno tre gare mondiali. Come vanta appunto il Motoclub Motor School Riola che gestisce l'impianto da quasi 30 anni e che se vincerà si occuperà della struttura per altri dieci anni. Erano ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Federazioni nazionali. Era necessario ma essere associati alla Federazione Motociclistica Italiana. La convenzione prevede che il concessionario si occupi della sorveglianza, custodia e pulizia.

La concessione questa volta non prevede un canone annuale: il concessionario è obbligato a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo differenziato in funzione della tipologia delle gare sportive che vengono svolte nel corso dell'anno: per le gare regionali mille euro, per eventi nazionali e internazionali 2mila e 500 euro e 5mila euro per gare mondiali.

