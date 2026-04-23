Novità in Consiglio comunale. A Riola Sardo poco fa si è dimessa la consigliera di minoranza Irene Erdas, candidata a San vero Milis in occasione delle prossime elezioni comunali, il 7 e l'8 giugno.

«La decisione è stata assunta in modo consapevole e nel pieno rispetto delle norme vigenti, al fine di intraprendere un nuovo percorso amministrativo, evitando qualsiasi sovrapposizione di ruoli e garantendo la massima trasparenza istituzionale - spiega Erdas - Nel corso del mandato consiliare, l'attività svolta si è contraddistinta per un approccio improntato allo studio degli atti, alla partecipazione attiva ai lavori del Consiglio e alla formulazione di proposte puntuali sui principali temi amministrativi».

Le dimissioni non interrompono il lavoro del gruppo consiliare di minoranza “Arriora”, che proseguirà la propria attività con continuità, sotto la guida del nuovo capogruppo, Mario Cesare Secci. Il gruppo conferma il proprio impegno a svolgere un ruolo di controllo e proposta, nell'interesse della comunità di Riola Sardo e nel rispetto delle istituzioni.

«Si tratta di una scelta maturata con senso di responsabilità - dichiara Irene Erdas - compiuta con modalità trasparenti e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale ricoperto. L'esperienza in Consiglio Comunale è stata per me un impegno importante, svolto con serietà e attenzione verso i cittadini. Il percorso amministrativo avviato negli anni proseguirà dunque attraverso l'azione del gruppo consiliare, che continuerà a operare con lo stesso metodo e la stessa attenzione ai temi rilevanti per il territorio».

Ha accolto le dimissioni con piacere Andrea Atzori, candidato a sindaco a San Vero Milis con la lista civica. San Vero Milis e Marine, della quale fa parte appunto Irene Erdas: «Lasciare una poltrona sicura in consiglio comunale a Riola, per una lista che, come le altre attende ancora semplicemente di sapere se sarà ammessa a partecipare alle elezioni comunali, è un segno di grande rispetto per gli elettori che fa onore a Irene Erdas, della quale già era nota la grande caratura morale e alla nostra lista civica».

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