Ancora qualche giorno e si scoprirà il destino del crossodromo “Le Dune”, di proprietà del Comune di Riola Sardo.

All’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, sabato 25 gennaio, c’è l’approvazione del Regolamento dell’impianto. Il vecchio documento risale infatti ai primi anni 2000.

«Si tratta di un atto propedeutico prima di intraprendere qualsiasi azione futura», commenta il sindaco Lorenzo Pinna.

La concessione dell'impianto, in località Is Ariscas, dove anche adesso tanti piloti si allenano mattina e sera, è scaduta lo scorso 31 dicembre. Per 17 anni e dopo tre proroghe ha gestito la pista il Motoclub Motor School Riola, guidato dal presidente Fulvio Maiorca. Cosa succederà nei prossimi giorni ancora non si sa. «Stiamo valutando il da farsi per garantire la gestione dell’impianto - va avanti Pinna - Una cosa è certa: le gare mondiali in programma ad aprile ci saranno».

Verrà pubblicato un bando? Chissà. Irene Erdas, capogruppo della minoranza: «Aspettiamo di vedere il nuovo regolamento di gestione, poi valuteremo le variazioni rispetto a quello approvato il 23 gennaio 2002. Il nostro gruppo, come si può ben dedurre dalle svariate interrogazioni e interventi in consiglio, ha sempre avuto un occhio di particolare in merito a tutta la vicenda della gestione degli impianti sportivi».

