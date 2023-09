Per quindici anni il padrone di casa è stato il Motoclub motor school, nato nel 2002 grazie ad un gruppo di appassionati del motocross. Ora però è giunta l’ora di un nuovo bando. Gli uffici comunali di Riola Sardo sono al lavoro per dare in concessione nuovamente il crossodromo “Le Dune”, in località Is Ariscas, impianto di proprietà del Comune. Impianto unico nel suo genere con un tracciato di 1650 metri e meta di molti team sia nazionali che internazionali per i loro allenamenti invernali.

Sul contenuto del bando svela qualche dettaglio il primo cittadino Lorenzo Pinna: «Sarà sempre di 15 anni, ma cambierà il canone annuale. Questa volta sarà fisso. Ancora però non conosciamo l’importo che verrà chiesto. Gli esperti dovranno valutare il valore del crossodromo che rispetto a 15 anni fa è cambiato e non poco. Il gestore, grazie a investimenti importanti, è riuscito a migliorare l’impianto riuscendo a ospitare più volte il mondiale e non solo». Ancora non si sa quanti saranno i partecipanti alla gara: «Sicuramente verrà chiesta un’esperienza importante nel settore - dice ancora Pinna - anche alla luce delle gare importanti che già vengono organizzate a Riola. Che vinca il migliore».

È certo che alla gara parteciperà il Motoclub motor school guidato dal presidente Fulvio Maiorca che gestirà la struttura fino al 31 dicembre anche se la concessione è già scaduta: «Abbiamo concesso una proroga di qualche mese - conclude il sindaco Pinna - per evitare di lasciare l’impianto incustodito. Questo in attesa del nuovo bando». E chissà se, vista l’importanza della struttura, arriveranno richieste anche da oltremare.

Una parte dell'impianto (foto concessa)

