Riola Sardo, Mario Cesare Secci nuovo capogruppo di “Arriora”Prende il posto della consigliera Irene Erdas, candidata alle comunali di San Vero Milis
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Novità all'interno del Consiglio comunale di Riola Sardo. Il gruppo consiliare di minoranza “Arriora” ha comunicato ufficialmente la designazione del nuovo capogruppo consiliare: si tratta di Mario Cesare Secci.
Prende il posto della consigliera Irene Erdas, candidata come consigliere nel Comune di San Vero Milis in occasione delle prossime elezioni amministrative.
Come fa sapere il gruppo, “il passaggio di consegne è avvenuto nel rispetto delle disposizioni regolamentari e con l’obiettivo di garantire continuità e piena operatività all’attività consiliare”.
“Assumo questo incarico con senso di responsabilità – dichiara invece il nuovo Capogruppo Mario Cesare Secci – nel solco del lavoro svolto in questi anni, con l’impegno a proseguire un’azione consiliare attenta, puntuale e orientata alla tutela degli interessi della comunità".
Il gruppo “Arriora” conferma la propria volontà di continuare a svolgere un ruolo attivo di proposta e controllo, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse dei cittadini.