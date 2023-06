Dopo mesi di lavori e attese da parte dei cittadini ora piazza Europa è viva. Nei mesi scorsi è stato inaugurato il parco giochi e l’area verde, due giorni fa invece è stato il turno del centro polivalente. Una mega struttura nel centro storico di Riola Sardo, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri, che è stata completamente modernizzata. Ora c’è un nuovo impianto di areazione, nuovi bagni, un impianto di sonorizzazione ma soprattutto un nuovo palco che il Comune di Riola Sardo, come buon auspicio, ha deciso di inaugurare con la presenza dei più piccoli del paese.

“Non potevamo che inaugurare la riapertura del nuovo centro consegnando i diplomi ai bambini della scuola dell’infanzia - commenta il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna - Per Riola è una grande vittoria, si tratta di una struttura che riprende vita dopo anni di inattività. Ci tenevamo particolarmente a inaugurare l’immobile con le nuove generazioni, con coloro che un domani amministravano per noi”. La ristrutturazione del centro polivalente è un progetto che è stato finanziato dall’Unione dei Comuni diversi anni fa per un totale di centomila euro. I lavori sono iniziati quando alla guida del Comune di Riola Sardo c’era l’ex sindaco Mauro Saba.

“Noi poi abbiamo completato l'opera - spiega ancora il primo cittadino Lorenzo Pinna - Ora finalmente anche a Riola Sardo c’è una struttura grande che potrà ospitare eventi di ogni tipo ma anche assemblee di vario genere. Il Comune non offre ad esempio spazi grandi per accogliere le associazioni di categoria. Ora invece sì”. Il primo cittadino ricorda inoltre che in piazza Europa, domenica mattina, ci sarà l’emoteca dell’Avis per la donazione del sangue. L’amministrazione comunale offrirà la colazione a tutti i donatori presenti.

