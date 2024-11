“Se io non voglio tu non puoi”. Ma anche il 1522, il numero attivo tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente per chiudere aiuto. Sono solo alcune delle scritte che si leggono nei cartelloni affissi sopra la panchina rossa inaugurata ieri a Riola Sardo. Il telo è stato finalmente tolto: ora anche qua c'è una panchina rossa.

E si trova proprio all'ingresso del Comune, cuore pulsante del paese, zona trafficata a tutte le ore della giornata. Ieri, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune rappresentato dal sindaco Lorenzo Pinna, dall' assessora Rosina Lochi e da tutti i responsabili e funzionari, ha inaugurato la panchina simbolo della lotta contro la violenza di genere. Hanno partecipazione anche gli alunni e i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

“L'opera è stata realizzata dai ragazzi dell'Educativa di Strada per ricordare le donne vittime della violenza - spiega l'assessora Rosina Lochi - ma soprattutto per sensibilizzare la comunità a rendersi parte attiva contro tutti i fenomeni e atti di violenza sia verso le donne che verso chiunque versi in situazioni di atti persecutori riconducibili alle varie tipologie di violenza”. Presenti anche le forze dell'ordine.

