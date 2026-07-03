Dopo aver prestato assistenza alla comunità per tantissime volte, questa volta sono i volontari a chiedere una mano d'aiuto ai cittadini. La Croce Rossa di Riola, a partire dalle 8 di domani, sabato 4 luglio, inizierà il trasloco per liberare i locali di via Montessori, che per sette anni hanno ospitato l'associazione e che, dopo i lavori, diventeranno un asilo nido per i bambini di Riola, Zeddiani e Baratili.

«Chiediamo a tutti i cittadini di darci una mano per lo sgombero dei locali - spiega Marco Mocci, responsabile della Croce Rossa di Riola - L'attrezzatura verrà trasferita in parte nelle due stanze che il Comune ci ha concesso, quelle dove sarà presente il 118, e in parte in un edificio vicino al campo sportivo. Abbiamo ricevuto diverse telefonate da persone che si sono dette disponibili ad aiutarci, compreso il sindaco».

Mocci poi parla del futuro della Croce Rossa: «Due stanze a noi non bastano. Del resto, teniamo anche corsi di formazione a livello regionale. Abbiamo chiesto una sede più grande, ma siamo ancora in attesa di notizie. Intanto, dobbiamo liberare i locali. Ben venga la scuola per i bambini, anche noi operatori abbiamo però bisogno di spazi».

I tre Comuni, Riola, Baratili e Zeddiani, tempo fa avevano chiesto un finanziamento congiunto. La Regione aveva stanziato 480mila euro per la riconversione dell'ex scuola dell'infanzia di via Montessori, struttura che ha ospitato per anni la Croce Rossa. A breve inizieranno i lavori.

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