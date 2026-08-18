Nelle borgate marine di San Vero Milis l'allarme è scattato ieri sera intorno alle 20; fortunatamente, però, questa volta il danno è stato riparato in poche ore. Ieri sera, si è verificata la rottura della condotta in un tratto di via Bidda Majori, a Mandriola. Per questo motivo, gli amministratori comunali, attraverso i loro canali social, hanno fatto sapere ai residenti che questa mattina si sarebbero potuti verificare disagi e l'interruzione dell'erogazione dell'acqua per consentire i lavori.

Come è stato anche consigliato a tutti di fare una scorta d'acqua per limitare i disagi nelle abitazioni. Questa mattina presto, però, il tempestivo intervento dei tecnici e degli operai comunali ha consentito la celere riparazione della condotta danneggiata, ripristinando la regolare erogazione dell'acqua potabile alla Mandriola e riducendo al minimo i disagi per gli utenti. Il pericolo è quindi scampato. In tanti hanno temuto di rivivere l'incubo dello scorso 3 agosto, quando residenti, turisti e operatori commerciali erano rimasti senza acqua per 15 ore. L'interruzione era stata causata dal blocco delle pompe di rilancio che alimentano l'acquedotto di Capo Mannu dall'impianto di S'Aneighedda.

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