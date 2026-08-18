A Cirras, frazione di Santa Giusta, l'acqua è di nuovo potabile. Per questo motivo, il sindaco Antonello Figus ha revocato l'ordinanza emessa lo scorso 5 agosto che vietava l'uso dell'acqua per scopi alimentari. Questa mattina, Abbanoa, in qualità di ente gestore, ha comunicato al Comune che i risultati delle analisi di laboratorio eseguite mostrano la conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge. Considerato quindi che sono state ripristinate le condizioni per il consumo dell’acqua per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, sono cessate le condizioni che avevano reso necessario il divieto di utilizzo. Una buona notizia, quindi, per i circa un centinaio di residenti della borgata.

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