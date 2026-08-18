Masullas, doppio appuntamento al Giardino botanico con il cinema all'apertoIl Comune invita la comunità alle proiezioni del 20 e 27 agosto. In programma le pellicole "Piccole cose come queste" con Cillian Murphy e "Leggere Lolita a Teheran"
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Doppio appuntamento, a Masullas, con il “Cinema sotto le stelle”. Il Comune, infatti, invita la comunità e non solo a due serate di cinema all’aperto nei suggestivi spazi del Giardino Botanico del Monte Arci. In un luogo dove alla natura che farà da cornice si unirà un evento di natura culturale, oltre ad un’occasione sotto il segno della socializzazione e delle emozioni.
La prima serata è prevista per giovedì 20 agosto, alle 21, con la proiezione del film “Piccole cose come queste”, di Tim Mielants, con Cillian Murphy. Sette giorni più tardi, giovedì 27 agosto, sempre alle 21, il film “Leggere Lolita a Teheran”, di Eran Riklis e tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Azar Nafisi.