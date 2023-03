Un morto e un ferito grave è il tragico bilancio di un incidente sulla statale 292 “Nord Occidentale Sarda”, all’altezza di Riola Sardo.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un furgone frigorifero e una Fiat 500 al chilometro 115. I soccorsi sono stati vani per l’automobilista, il conducente del mezzo frigo è stato stabilizzato e portato in ospedale con l’elicottero.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

Sul posto personale di Anas e forze dell’ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

