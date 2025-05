A gennaio il trasferimento della funzionaria in carica: da allora il ruolo di segretario generale nel Comune è vacante. Quattro mesi di vuoto amministrativo sui quali accendono i riflettori i consiglieri di minoranza che, attraverso un’interpellanza al sindaco, sollevano dubbi sull’attivazione dei “necessari provvedimenti per garantire l’adempimento della nomina di un nuovo Segretario comunale come previsto dal Testo Unico degli Enti locali”.

Nel documento la prima firmataria, Francesca Marchi, e i colleghi di centrosinistra Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Maria Speranza Perra, Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu e Francesco Federico ricordano l’importanza della figura per il buon funzionamento dell’amministrazione «in quanto svolge funzioni di legalità e supporto giuridico- amministrativo nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti».

Ad oggi, però, non risultano comunicazioni ufficiali sull’eventuale sostituzione di Giovanna Solinas Salaris, il cui ruolo è attualmente in capo alla dirigente Maria Rimedia Chergia. I consiglieri di opposizione chiedono dunque «quali siano le motivazioni della vacanza della sede di Segretaria comunale dal mese di gennaio 2025, quali siano le tempistiche con le quali si intende sopperire all’assenza e quali misure siano state adottate per tutelare la legalità e la regolarità degli atti amministrativi prodotti in questo lungo lasso di tempo».

