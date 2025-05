A Ghilarza il Comune programma con anticipo le attività estive rivolte ai minori di età compresa tra i 6 ai 16 anni.

«L’obiettivo – chiariscono dall’Amministrazione comunale - è offrire occasioni di crescita, socializzazione e benessere durante il periodo di sospensione scolastica. La scelta di promuovere i campi estivi nasce dalla volontà dell’Amministrazione di arricchire l’offerta educativa extrascolastica, fornendo alle famiglie un’opportunità concreta di supporto e ai minori un’esperienza significativa, in un contesto stimolante e sicuro. In fase di programmazione, il Comune intende valutare l’interesse delle famiglie rispetto alla possibilità».

Tre le proposte messe in campo: la colonia estiva a Bosa marina, il campo estivo al Parco di Donnortei e l’uscita al parco acquatico. Dal Comune precisano: «In fase di programmazione si intende valutare l’interesse delle famiglie rispetto alla possibilità di partecipare alternativamente a un campo estivo al mare o in montagna. I soggiorni estivi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 10/15 adesioni per proposta».

Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro il 15 maggio.

© Riproduzione riservata