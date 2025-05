I mezzi sono arrivati ieri, gli operai e gli ingegneri invece sono entrati in azione poco fa. L’attesa che per i pescatori dura da anni è finita. Stamattina sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria nel canale 17, nel territorio di Arborea, che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s’ittiri al mare. Si tratta della zona più sofferente della provincia di Oristano: dove prima c’era l’acqua ora si cammina.

In campo ci sono gli operai del Consorzio di Bonifica, l’Ente al quale la Regione ha affidato l’importante intervento. I mezzi meccanici entreranno subito in azione per spostare tutti i sedimenti sabbiosi che non permettono l’ingresso dell’acqua dal mare. «Dopo vari confronti abbiamo concordato assieme da dove iniziare», spiega il presidente del Consorzio Pesca di Marceddì, Antonio Loi. «Al nostro stagno serve subito ossigeno. Gli operatori agiranno dai lati del canale. È un miracolo non aver visto lo stagno trasformarsi in una distesa di pesci morti».

Il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias, spiega però che si tratta di un intervento molto delicato: «Anche perché siamo vicino al mare», sottolinea. «Prima verranno eseguiti dei saggi, grazie all’intervento di due macchine operatrici di natura meccanica, per capire in sostanza come organizzare nel dettaglio l’intervento. Poi verrà allestito subito il cantiere. Impossibile sapere in quanti giorni si riuscirà a terminare l’operazione: l’importante è iniziare, si tratta di un intervento emergenziale prima che inizi la stagione estiva».

Il dragaggio dei canali per ripristinare l'ossigenazione delle acque proseguirà poi nella laguna di Cabras, a Mar’e Pontis. Qua i mezzi dovranno eliminare tutta la mercerella che in questi anni si è espansa nello stagno. Gli operai poi si sposteranno a S’Ena Arrubia, sempre nel territorio di Arborea, e infine a Is Benas, Comune di San Vero Milis.

