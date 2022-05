È stato rintracciato e tratto in salvo il ciclista che ieri si era smarrito nelle campagne di Sini.

Il 70enne aveva lasciato l’auto a Gonnosnò per cominciare un’escursione sportiva, poi non era più riuscito a trovare la via principale vagando per tre ore prima di chiedere aiuto al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Dopo circa un’ora è stato localizzato in località “Cascata Su Strumpu”, una zona particolarmente impervia, dalla pattuglia di Ales. Rifocillato, l’uomo è stato riaccompagnato alla sua macchina. Nessuna conseguenza per lui, solo un grande spavento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata