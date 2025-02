Tempo di elezioni all’Avis intercomunale Ghilarza, abbasanta e Norbello con i soci dell’associazione di volontariato presieduta da Luigi Atzori chiamati a rinnovare il consiglio direttivo per il quadriennio 2025/2028. L' assemblea ordinaria si riunisce venerdì 21 febbraio alle 16 in prima convocazione e alle 18.30 in seconda presso la Pro Loco di Abbasanta in Via Sebastiano Satta.

All’ordine del giorno anche la relazione del consiglio direttivo e dell’ amministratore sul bilancio Consuntivo 2024 e preventivo 2025. Seguirà la relazione del collegio sindacale e l’approvazione delle relazioni e bilanci.

Da evidenziare come anche il 2024, dove è stato festeggiato il traguardo dei quarantadue anni di attività si è concluso con dati importanti. La sezione Avis intercomunale, per numero di donatori e sacche di sangue raccolte, è considerata infatti una tra quelle più attive dell’Oristanese per numero di donazioni e sacche raccolte.

Diverse sono state poi le giornate di donazione e i momenti di sensibilizzazione.

