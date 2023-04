Ufficializzata la prima lista che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Boroneddu del 28-29 maggio. Si chiama “Rinascita Boroneddu”, ed ha come candidato alla carica di sindaco Angelo Mele, 60 anni, di Abbasanta, consigliere provinciale nel mandato 2010-2015, titolare di una agenzia di spettacoli.

“Sul suo nome – afferma il portavoce Dino Piras- è stata trovata la massima condivisione del gruppo. Lo ringraziamo per aver accettato, certi come siamo di aver individuato un capolista autorevole, che conosce bene la realtà della comunità, per aver avuto da oltre 30 anni rapporti importanti e consolidati con tanti cittadini ed associazioni, in termini personali e lavorativi”.

“La nostra lista – aggiunge Piras - non si presenta "Contro" qualcuno ma "Per" il paese. Lo fa liberamente, dopo aver coinvolto tante cittadine e cittadini per convergere poi su una proposta di governo per il paese che proporremo all'ascolto e alla attenzione di tutti.”

Il candidato alla carica di sindaco Angelo Mele spiega i motivi che lo hanno indotto ad accettare fuori dal suo paese di residenza. "Dopo averci riflettuto a lungo – evidenzia - ho accettato in spirito di amicizia e servizio la proposta di guidare la lista. Mi metto a disposizione con umiltà e voglia di fare, convinto che anche Boroneddu può recitare un ruolo importante nel territorio e all'interno dell' Unione dei Conuni del Guilcier per fare in modo che anche i piccoli paesi abbiano pari dignità rispetto a quelli più grandi in un'ottica di vicinanza e solidarietà che non deve mai venire meno. Stiamo già lavorando al programma – sottolinea Mele- che presenteremo insieme ai candidati nel corso di una assemblea pubblica”.

