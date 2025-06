Disagi terminati per quanti si recano a Paulilatino. Da domani 14 giugno infatti riapre lo svincolo al Km 119 della 131 (direzione Cagliari), dove sono in corso i lavori per l’eliminazione dell’incrocio a raso. Era stato chiuso nelle scorse settimane dall’Anas a seguito di una precisa richiesta del sindaco Domenico Gallus per far fronte alle problematiche degli allevatori del paese impegnati in questo periodo con la raccolta del foraggio. Una scelta che a Paulilatino ha creato parecchi malumori visto che i residenti nel paese del Guilcier, per diverse settimane, si sono trovati costretti a percorrere un tratto di strada in più per raggiungere Santa Cristina e qui fare inversione di marcia. La minoranza aveva presentato anche un’interrogazione al sindaco e all’intero Consiglio comunale, dopo aver appreso dallo stesso primo cittadino le motivazione della chiusura. Nel documento l’opposizione aveva messo in luce i disagi e i pericoli legati alla chiusura dello svincolo in direzione Paulilatino Sud.

«La 131 è un’infrastruttura strategica e fondamentale per la mobilità sicura e veloce dei cittadini, dei lavoratori e dei mezzi di soccorso. La chiusura ha già provocato situazioni pericolose, culminate in un grave incidente che dimostra quanto la decisione sia stata inadeguata sotto il profilo della sicurezza stradale. Esistono percorsi alternativi che i mezzi agricoli possono utilizzare con un modesto allungamento del tragitto», aveva detto l’opposizione. Ora la riapertura dello svincolo. Procedono intanto i lavori per l’eliminazione dell’incrocio a raso, teatro di terribili incidenti negli anni.

