Rapinato l’ufficio postale di Ula Tirso. Il colpo è avvenuto questa mattina all’apertura dell’ufficio, quando si è presentato un uomo con il viso coperto da un cappellino. Ha minacciato l’impiegata con un coltellino e si è fatto consegnare i soldi. Poi si è allontanato facendo perdere le tracce.

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Reparto operativo di Oristano. I militari hanno avviato gli accertamenti, al vaglio le immagini della videosorveglianza.

Secondo primi riscontri, il bottino ammonterebbe a circa 20mila euro.

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