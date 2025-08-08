L’obiettivo è quello di non scoprire più discariche abusive a pochi metri dal mare. Nella brigata marina di Putzu Idu, territorio di San Vero Milis, da oggi è operativo l’Ecocentro comunale: si trova in via Zinnigas.

L’ecocentro, rimasto chiuso per anni, sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 14 alle 17. Sarà possibile conferire rifiuti organici, carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine, metalli, indumenti usati, grandi e piccoli elettrodomestici, medicinali scaduti, materassi e cuscini, rifiuti ingombranti, legno proveniente da mobilio usato, plastica dura, sfalci e potature.

«Si invita la cittadinanza - si legge in una nota del Comune di San Vero Milis - a utilizzare il servizio nel rispetto degli orari e delle modalità di conferimento previste e di attenersi alle indicazioni impartite dagli addetti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al decoro del territorio comunale».

