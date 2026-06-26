Novità negli equilibri politici della Provincia di Oristano. Dopo l’adesione del consigliere provinciale Giuliano Uras al movimento Futuro Nazionale, fondato dal generale Roberto Vannacci, da ieri il nuovo gruppo consiliare è ufficialmente operativo anche nel Palazzo di via Mattei. Uras ne è, al momento, l’unico componente. Con una comunicazione formale, il consigliere ha spiegato le ragioni della sua scelta, segnando un passaggio politico significativo all’interno della maggioranza di centrodestra da cui era stato eletto.

«Dopo un’attenta valutazione del percorso politico compiuto in questi anni da Futuro Nazionale e dei valori sociali e politici che il movimento esprime attraverso la propria azione - scrive Uras- ho maturato la convinzione che tale progetto rappresenti oggi un contesto coerente con il mio impegno istituzionale e con la mia visione politica».

Una scelta che, nelle sue intenzioni, non modifica il ruolo istituzionale svolto finora: «Per questo motivo - spiega Uras- comunico ufficialmente la mia adesione al movimento politico Futuro Nazionale. Continuerò a svolgere il mio ruolo di Consigliere Provinciale con senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse della Provincia di Oristano e delle comunità che rappresentiamo, contribuendo con impegno e spirito di collaborazione al perseguimento del bene comune».

Con l’ingresso di Uras, Futuro Nazionale fa dunque il suo esordio nel Consiglio Provinciale di Oristano, aggiungendo un nuovo tassello al mosaico politico dell’ente e rafforzando la presenza del movimento anche a livello territoriale.

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